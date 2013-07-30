60،8 مليون لأجهزة الأشعة الحديثة لمستشفيات نجران

محسن الربيعان (نجران)
أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، أنه قد تم تأمين وتوريد عدد من أجهزة الأشعة الحديثة والمتطورة والتي تلبي حاجات المنطقة والمرضى، حيث شملت التغطية مستشفيات منطقة نجران لسنة 1434هـ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة متمثلة في الإدارة العامة للأشعة والخدمات التطبيقية، حيث بلغت تكاليفها 60810455 ريالا. وتم تأمين عدد من أجهزة الأشعة في مستشفى الملك خالد، منها جهاز رنين مغناطيسي متقدم 1.5 تسلا وجهاز اشعة مقطعية 128 شريحة وجهاز تصوير الثدي وجهاز التنظير الاشعاعي فلوروسكوبي و 3 أجهزة أشعة ثابتة رقمية.وكان قد تم تأمين العام الماضي 1433هـ جهاز تصور الشرايين وجهاز القسطرة القلبية ونظام الأرشفة الالكترونية، مما ساعدت على تقديم خدمات أفضل للمراجعين والمرضى بالمستشفى، كما تم تأمين جهاز رنين مغناطيسي وجهاز تنظير اشعاعي فلوروسكوبي لمستشفى شرورة العام حيث تم تركيب جهاز تصوير الثدي للمستشفى في العام الماضي 1433هـ كما تم تزويده بجهاز خدمة الأشعة المقطعي، مما خفف التحويل الى المستشفيات الداخلية وساعد على تقديم الخدمات لسكان محافظة شرورة والوديعة والخرخير وتأمين جهازي رنين مغناطيسي 1.5 تسلا لمستشفى الولادة والأطفال بنجران ومستشفى نجران العام الجديد، بالإضافة إلى تركيب جهازين لخدمة الأشعة المقطعية وتصوير الثدي في مستشفى حبونا العام وذلك خلال العامين الأخيرة حيث ساعدت المراجعين في المحافظات القريبة منه ثار ويدمة وبدر الجنوب .وأكد المؤنس أن العمل جار في توفير خدمة الطب النووي لتصوير وعلاج عدد من الأمراض، موضحا أنه بدأ العمل في برنامج الزمالة السعودية لأطباء الأشعة في قسم الأشعة بمستشفى الملك خالد بنجران، ويأتي ذلك نتيجة ثمرة ما وصل إليه القسم من تجهيزات طبية ودعمه بالكوادر الطبية المتخصصة والمتميزة من أطباء استشاريين وأخصائيين مؤهلين وذوي كفاءة عالية وتدريب الفنيين وطلبة الامتياز، حيث أصبح من أكثر أقسام الأشعة تقدما وتطورا على مستوى مستشفيات المملكة.