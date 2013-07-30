«تغريدة» تحيل طبيب طوارئ بنجران للتحقيق

قايد آل جعرة (نجران)

أحال المشرف العام على مستشفى الملك خالد في منطقة نجران الدكتور عبده بن حسن الزبيدي أحد الأطباء العاملين في طوارئ المستشفى الثلاثاء الماضي إلى التحقيق بعد تلقيه تغريده على حسابه الخاص بالتويتر من قبل المواطن عبدالله اليامي الذي اشتكى من تصرف الطبيب المناوب مع المرضى موثق شكواه بالصور.وتعامل الدكتور الزبيدي بجديه مع شكوى المواطن اليامي وبحث حقيقتها، حيث وجد أن الشكوى على حق، فغرد الدكتور الزبيدي ردا على اليامي قائلا تم تحويل الطبيب للتحقيق، وشكرا لاهتمامك.يذكر أن الدكتور الزبيدي هو المسؤول الوحيد في منطقة نجران الذي يمتلك حساب على تويتر ويتعامل مع الجميع بكل شفافية من خلال التواصل مع المرضى والمراجعين عبر حسابه الخاصة لهدف الرقي بالخدمات الصحية بالمستشفى.