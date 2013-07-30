مياه جازان تداوم في العيد

تواصل المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان وفروعها بالمنطقة تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس حمزة بن عمر قناعي، أنه تم تكليف العديد من الموظفين من منسوبي المديرية وفروعها في مختلف محافظات المنطقة للعمل خلال الإجازة. وأكد في ختام تصريحه أن المديرية والفروع التابعة لها ستقوم بتقديم كل ما يحتاج إليه المواطن من خدمات تتعلق بعمل المياه، حاثا المكلفين بالعمل خلال الإجازة على ضرورة العمل الجاد والمخلص وتكثيف الجهود لتقديم كل ما يحتاج إليه المواطن والمقيم سائلا الله تعالى العون والتوفيق للجميع.