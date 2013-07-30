انهيار سقف جبسي يزن نصف طن في مكتب مدير صحة الباحة

عبد الخالق ناصر الغامدي (الباحة)

انهار سقف جبسي يزن نحو نصف طن، لمكتب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة حسين بن الراوي الرويلي، بمقر المديرية بالباحة، إلا أنه لم يخلف الحادث أي خسائر في الأرواح، حيث حدث الانهيار خلال إجازة عطلة نهاية الأسبوع الماضي.وبحسب مصدر مطلع لـ «عكاظ» فإن دوي الانهيار، خلف حالة من الخوف والفزع بين عدد من العابرين الذين كانوا يمرون بجوار مبنى الشؤون الصحية بمدينة الباحة مما دفعهم للهروب من جوار مقر المديرية، فيما تشير بعض المصادر إلى أن السبب الحقيقي الذي يقف خلف انهيار السقف الجبسي هو قدم وتهالك مبنى الشئون الصحية بمنطقة الباحة الذي يبلغ عمره نحو 25 سنة.فيما أكد المصدر أنه من حسن الحظ لم يكن يوم دوام، وإلا لحدث ما لا تحمد عقباه حيث يكتظ المكتب بالموظفين والمراجعين.وكشف المصدر أن حادثة الانهيار جاءت في أعقاب عملية صيانة للسقف من تسريبات المياه الدائمة في بعض المكاتب ومنها مكتب المدير العام وهي ليست الأولى في مقر الشؤون الصحية بالباحة، حيث شهد مقر الشؤون الصحية بالباحة، خلال الفترة الماضية حالتي انهيار لسقف جبسي إضافة إلى تصدع جدران المديرية، كان آخرها انهيار سقف جبسي أحد الحمامات، بالإضافة إلى انهيار سقف جبسي في إحدى غرف الإدارات.وتصاعدت أصوات داخل الشؤون الصحية تطالب بضرورة الإخلاء الفوري لهذا المبنى القديم واستئجار أو شراء مبنى جديد كبديل لهذا المبنى المتهالك الذي قد ينهار في أي لحظة، بالإضافة إلى التوقف الدائم للمصاعد.وأشار المصدر إلى أن هناك مطالبات من قبل موظفي صحية الباحة بضرورة إخلاء هذا المبنى القديم والانتقال إلى مبنى آخر جديد أسوة ببقية الإدارات الحكومية الأخرى، خاصة بعد تزايد المخاوف من حدوث انهيارات أخرى في الأيام القادمة.