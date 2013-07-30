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مقاول يفصل الخدمة عن 314 برج جوال بجازان

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مقاول يفصل الخدمة عن 314 برج جوال بجازان مقاول يفصل الخدمة عن 314 برج جوال بجازان

 هادي حكمي (جازان)

تسبب مقاول إحدى الشركات في قطع الجوال أمس الأول عن منطقة جازان، لأكثر من ساعة، حيث أكدت المصادر لـ«عكاظ» خروج 314 برجا بالمنطقة عن الخدمة، مما أدى إلى تذمر الأهالي من جراء هذا الانقطاع.وأوضح مدير شركة الاتصالات بمنطقة جازان ياسر زمل أن انقطاع شبكة الجوال البارحة الأولى كان نتيجة قيام مقاول إحدى الشركات بقطع الكيبل المغذي للمنطقة بالدرب، وعلى الفور استنفرت الشركة طاقاتها وباشرت فرقتان موقع الانقطاع وجرى العمل على إعادة الكيبل المغذي وإصلاحه.وبين أن الشبكة عادت إلى العمل بعد انقطاع قرابة ساعة، مبيناً أنه حصل على بيانات المقاول كافة استعداداً لمحاسبته ومقاضاته من هيئة الاتصالات لتسببه في قطع الشبكة عن محافظات المنطقة كافة.وقدم زمل اعتذاره للمشتركين المتضررين من الخلل الخارج عن إرادة الشركة.

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