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16،8 مليون لترسية إنشاء 4 مبانٍ للهيئة بجازان

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16،8 مليون لترسية إنشاء 4 مبانٍ للهيئة بجازان 16،8 مليون لترسية إنشاء 4 مبانٍ للهيئة بجازان
اعتمد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ترسية مشروع إنشاء 4 مباني هيئات محافظات بمنطقة جازان، مع إحدى الشركات الوطنية شملت كلا من هيئة محافظة فرسان، هيئة محافظة الدرب، هيئة محافظة أحد المسارحة وهيئة محافظة صامطة، بمبلغ إجمالي 16868589 ريالا.ويأتي هذا المشروع تجسيدا للدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيههما، حفظهما الله، بتوفير جميع الإمكانات اللازمة للقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم.يذكر أن هذه المشاريع تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتنفيذ هذه المشاريع بأعلى قدر من الإتقان، لإيجاد البيئة المناسبة للعاملين لأداء واجبهم المناط بهم.

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