120 كشاف «رسل السلام» يوزعون الإفطار للمسافرين في منفذ الطوال

هادي حكمي (جازان)

يعمل ويعمل 120 كشافا وعشرون قائدا لتقديم الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام عبر «مركز رسل السلام» الكشفي السادس التابع للإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان، لخدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة بمنفذ الطوال الحدودي مع الجمهورية اليمنية الشقيقة.وتشارك إدارة تعليم جازان في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين عبر المعسكر الكشفي الذي يأتي ضمن مشروعات رسل السلام تأكيدا لروح العمل التطوعي والانتماء الوطني والمساهمة مع وزارة الحج والجهات الحكومية ذات العلاقة في خدمة قاصدي بيت الله.وتم تجهيز المركز ودعمه بجميع الاحتياجات والمستلزمات لخدمة ضيوف الرحمن من خلال المساهمة في تنظيم دخول الحافلات وتوجيه المعتمرين إلى المركز الصحي وإلى الجوازات وتنظيم السير وتعبئة الاستمارات إلى جانب توزيع النشرات التعريفية والتوعوية للمعتمرين وتوزيع الوجبات عليهم.