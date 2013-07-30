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موظفو مطار بيشة يكسبون قضيتهم ضد الشركة المشغلة

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موظفو مطار بيشة يكسبون قضيتهم ضد الشركة المشغلة موظفو مطار بيشة يكسبون قضيتهم ضد الشركة المشغلة

 محمد العمودي (بيشة)

كسب 17 موظفا تابعا للشركة المشغلة لمطار بيشة، قضيتهم التي رفعوها ضد الشركة، حيث قررت هيئة تسوية المخالفات العمالية بمحافظة بيشة بقرارها بإعادة الوكيل الشرعي للموظفين سعيد دحيم الدوسري إلى عمله الذي فصل منه في الشركة وصرف رواتبه من تاريخ فصله حتى إعادته للعمل، ودفع مبالغ مالية للمذكور وزملائه تمثل قيم فواتير علاج وأجور وبدل إجازات بواقع راتب شهرين ونصف لكل من المدعين.
> كما تضمن القرار تعويض كل موظف من المدعين مبلغ عشرة آلاف ريال لكل مدع.
> ومنحت الهيئة في قرارها الشركة حق الاستئناف على الحكم لدى الدائرة الثانية بجدة خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ.
> وكانت «عكاظ» قد تناولت في فترة سابقة قضية الموظفين الـ 17 ضد الشركة والظروف التي يعيشونها في العدد 4270 بتاريخ 14/04/1434هـ بعنوان «شركة في بيشة تحرم موظفيها حقوقهم وتهدد بفصلهم».

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