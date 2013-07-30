خطط طموحة لدعم العمل الصحفي

مشيدا بالإعلام الهادف الملتزم.. وكيل إمارة الباحة :

خالد ظهران (بلجرشي)

ثمن وكيل إمارة منطقة الباحة رئيس اللجنة الإشرافية للمركز الإعلامي الدكتور حامد بن مالح الشمرى الجهود الإعلامية التى بذلت خلال موسم الصيف من كافة العاملين في وسائل الإعلام المختلفة متطلعا إلى وصول الإعلاميين إلى درجة التميز من خلال التعاون والتواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على مدار العام، مؤكدا أن للإعلام الهادف الملتزم أهمية كبرى في دفع عجلة التنمية باتجاهها الصحيح.جاء ذلك خلال استقباله أمس الأول مدير المركز محمد بن صالح آل ناجم، حيث اطلعه على تقرير المركز لموسم صيف هذا العام 1434هـ واستراتيجيته للمرحلة المقبلة للظهور بما يتواكب مع مكانة المنطقة.وأشاد الدكتور الشمري بالدور الذي قام به المركز خلال الفترة الماضية مؤكدا أن إمارة المنطقة لديها خطط طموحة لدعم العمل الصحافي والإعلامي بشكل عام من منطلق تقديرها للمؤسسات الإعلامية وإيماننا بدورها الريادي والأساسي الذي يسعى لتقدم ورقي المنطقة وإبراز شتى نواحي التنمية وما حضيت به من دعم وإنفاق بسخاء على مشاريع البنية التحتية والخدماتية في كافة المجالات.من جهته، عبر آل ناجم عن شكره وتقديره لسمو أمير المنقطة على دعمه ورعايته للمركز ولوكيل الإمارة الدكتور الشمري على متابعته وتوجيهاته الدائمة، موضحا أن موسم صيف هذا العام حظى بتغطية ومتابعة إعلامية غير مسبوقة من كافة وسائل الاعلام، مؤكدا أنه لوحظ تنافس شريف شديد وحميم بين الزملاء الإعلاميين في وكالة الأنباء والصحف الورقية والإلكترونية وكذلك الإعلام المرئي والمسموع، مما كان له عظيم الأثر في إنجاح موسم الصيف.وأضاف أن جهود الإعلاميين في هذا المجال لا تقل أهمية عن جهود الخبراء الماليين والاقتصاديين والمتخصصين في المجالات الحيوية المختلفة باعتبارهم الإداة الفعالة في إظهار الوجه الحضاري والثقافي والاجتماعي للمنطقة وتسليط الضوء على مكانتها السياحية والاستثمارية.