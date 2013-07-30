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"الاستقلال المغربى" يطرد وزيرًا خالف قرار الحزب بالاستقالة من الحكومة

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"الاستقلال المغربى" يطرد وزيرًا خالف قرار الحزب بالاستقالة من الحكومة "الاستقلال المغربى" يطرد وزيرًا خالف قرار الحزب بالاستقالة من الحكومة

قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بحزب الاستقلال (محافظ)، ثانى أكبر قوة سياسية فى المغرب، فى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، طرد محمد الوفا، القيادى البارز فى الحزب، ووزير التربية الوطنية، من صفوف الحزب بسبب رفضه تنفيذ قرار الحزب بالانسحاب من والاستقالة من منصبه الوزارى.

وقالت اللجنة، فى بيان لها، وصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء، إنها "قررت بإجماع أعضائها مؤاخذة محمد الوفا، عضو المجلس الوطنى لحزب الاستقلال، بارتكابه مخالفة قوانين الحزب وأنظمته والإضرار بمصالح الحزب وعصيان مقرراته ومعاقبته تأديبيًّا باتخاذ فى حقه قرار بالطرد من صفوف حزب الاستقلال مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانونى".

وتم اتخاذ هذا القرار فى اجتماع عقدته اللجنة، أمس، الاثنين، بالعاصمة المغربية الرباط (وسط)، غاب عنه محمد الوفا على غرار الاجتماع الذى عقدته اللجنة ذاتها يوم الاثنين الماضى.

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