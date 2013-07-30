24 جولة لبلدية حلي تكشف 114 مخالفة

علي السحاري (القنفذة)

نفذت بلدية مركز حلي 65 كم جنوب محافظة القنفذة 24 جولة تفتيشية خلال شهر شعبان الماضي كشفت 114 مخالفة. وأوضح رئيس بلدية حلي المهندس علي بن محمد القرني أن الجولات قادت إلى ضبط العديد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في المحلات والمطاعم التجارية، مشيرا إلى أن المواد المضبوطة تنوعت بين فواكه وخضار ولحوم ومواد غذائية معلبة منتهية الصلاحية.وأوضح أن موظفي البلدية تأكدوا من سريان الشهادات الصحية للعمال ونظافتهم الشخصية ومدى التزامهم بالزي الرسمي ولبس القفازات وغطاء الرأس والالتزام بالاشتراطات، مبينا أن عمليات التفتيش والحملات المفاجئة مستمرة بصفة يومية لوقف أي مخالفة قد تضر بالمواطن والمقيم.وذكر القرني أنه نتج عن تلك الجولات اكتشاف 114 مخالفة وتوجيه الإنذار لـ 37 منشأة وبلغت كمية المواد الغذائية المتلفة 82 كيلو جراما كما بلغت عدد الغرامات المالية 18 غرامة نتج عنها تحصيل مبلغ 11200 ريال.وأفاد أن الطبيب البيطري أشرف على أعمال الذبح بالمسلخ حيث تم ذبح 425 رأسا من الماشية تنوعت ما بين ماعز عدد 387 رأس وضأن عدد 42 رأس وإبل عدد 6 رؤوس وبقر عدد 4 رؤوس وتم إعدام 15 من الكبد بسبب التليف الكبدي وإعدام 25 رئة بسبب الالتهاب الرئوي وتم إعدام أرباع ذبائح بسبب الخراج.وأشار إلى أن مراقبي البلدية تمكنوا من ضبط ومصادرة كميات من الفواكه والخضار والأسماك في سوق كياد الأسبوعي، حيث تم مصادرة أكثر من 130 كيلو جراما من العمالة الأجنبية الذين يمارسون البيع وتم تسليم الصالح منها للجمعية الخيرية وقد تم إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته.