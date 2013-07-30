موجز إخباري

تعاوني رنية يسير رحلات عمرة لـ 55 محتاجافايز السبيعي (الطائف)أطلق المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة رنية رحلات عمرة لـ 55 شخصا من الأسر المحتاجة وعدد من الجاليات بالمحافظة ضمن البرنامج السنوي لأفطار الصائمين الذي يشرف عليه المكتب في العديد من المواقع أبرزها جامع خالد بن الوليد والآخر شمال المحافظة كما حوي المكتب ضمن برامجة توزيع 2000 شريط ومطوية عن شهر رمضان.وأوضح نائب رئيس المكتب راجح حصين السبيعي أن المكتب يقيم عددا من برامجه المختلفة منها مشروع إفطار الصائمين ورحلات عمرة للأسر المحتاجة وللجاليات كما وزع عددا من الكتيبات والمطويات والأشرطة بلغت 2000 شريط، إضافة إلى تنظيمه عددا من الدروس والمحاضرات على مدار العام.خيرية حلي توزع 146 ألفاً لـ 366 يتيماًعلي السحاري (القنفذة)وزعت جمعية البر الخيرية في وادي حلي جنوب القنفذة أكثر من 146 ألف ريال للأيتام المسجلين بالجمعية والبالغ عددهم 366 يتيما بمعدل 400 ريال لكل يتيم وذلك ضمن مشاريعها وذلك لمساعدتهم في تأمين جزء من متطلبات العيد.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد محمد الخالدي أن تقديم المبلغ لأبناء الايتام في هذا الوقت لمساعدتهم في تأمين وشراء جزء من متطلبات العيد، معتبرا هذه المبالغ جزءا من مسؤولية الجمعية تجاه الأيتام، من أجل التخفيف من معاناة الأسر المستفيدة من خدماتها في النطاق الجغرافي للجمعية.ودعا الخالدي أهل الخير في موطن العطاء والنماء؛ للمساهمة في دعم مشاريع الجمعية لرسم البسمة على شفاه مستفيدي الجمعية، مقدما شكره لأصحاب الأيدي البيضاء والمحسنين والمحسنات الذين يدعمون مشاريع الجمعية دوما بسخاء .