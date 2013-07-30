«المدني» يخلي مسؤوليته من ضبط باعة الألعاب النارية

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

أخلت إدارة الدفاع المدني في محافظة الطائف مسؤوليتها من القبض على باعة الألعاب النارية وموزعيها، موضحة أن دورها يقتصر على الإتلاف وتحرير محضر بذلك.وكشف المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني في الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن هناك جهات حكومية تقع عليها مسؤولية القبض على باعة الألعاب النارية، بينما يقتصر دور الدفاع المدني على الإتلاف وتحرير محضر بذلك.يأتي هذا بعد انتشار أعداد كبيرة من باعة الألعاب النارية والمفرقعات، الذين زاد نشاطهم بحلول رمضان واقتراب عيد الفطر، في العديد من أسواق الطائف والطرق الحيوية، رافعين عدد من الشعارات أبرزها «فرح عيالك بريالك»، ما تسبب في إزعاج الأهالي ونشر الإصابات بينهم، مطالبين بإيقاف بيعها ومعرفة مصادر توزيعها ووضع حل جذري لها.