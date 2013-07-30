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مدير مستشفى القنفذة ينفي تعطل «الأشعة المقطعية»

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مدير مستشفى القنفذة ينفي تعطل «الأشعة المقطعية» مدير مستشفى القنفذة ينفي تعطل «الأشعة المقطعية»

 عبدالله الفقيه (القنفذة)

دحض مدير مستشفى القنفذة العام الدكتور عبدالله الراشدي ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام حول تعطل جهاز الأشعة المقطعية عن العمل لفترة طويلة، مؤكدا أن تلك الأجهزة تعمل بكامل طاقتها، وجرى دعمها بجهاز جديد، جرى تركيبه في الجهة الشمالية للمستشفى إلى جانب الجهاز الموجود في الجهة الجنوبية.وجال الراشدي على أقسام المستشفى كافة، والعناية المركزة وحضانة الأطفال وغرف المرضى المنومين، وحض رؤساء الأقسام على مضاعفة الجهد لخدمة المريض أولا، مؤكدا أن إدارة المستشفى حريصة على تقديم عناية طبية متكاملة للمرضى والمراجعين. وأكد الراشدي أن المستشفى سيشهد خلال الأسابيع المقبلة تنظيما جديد لخدمة المرضى ومراجعي قسم الطوارئ، موضحا أن الدوام خلال شهر رمضان على فترتين من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا والفترة الثانية من التاسعة ونصف وحتى الواحدة ليلا.

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