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ضبط لحوم وأسماك فاسدة في الشواق

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ضبط لحوم وأسماك فاسدة في الشواق ضبط لحوم وأسماك فاسدة في الشواق

 خالد محمد الفقيه (القنفذة)

ضبط قسم صحة البيئة في بلدية الشواق (58 كلم جنوب الليث) لحوما وأسماكا فاسدة يبلغ وزنها 27 كلجم كانت في طريقها للاستهلاك الآدمي.وأوضح لـ«عكاظ» رئيس بلدية الشواق المهندس عمر أحمد الزهراني أنه جرى ضبط اللحوم الفاسدة من خلال الجولات المكثفة التي يجريها قسم صحة البيئة في البلدية على المطاعم والمحلات التجارية والأسواق في رمضان، ملمحا إلى أن اللحوم الفاسدة كانت معدة لعمل السمبوسة لبيعها على المواطنين خلال الشهر الكريم إضافة إلى ضبط أسماك فاسدة.وذكر أنه جرى إتلاف تلك اللحوم بالكامل وتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المطاعم والمحلات التجارية المخالفة، مؤكدا أن جولات البلدية مستمرة طيلة شهر رمضان من خلال الزيارات المفاجئة.

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