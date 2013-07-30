سعودى يفوز بجائزة دبى الدولية للقرآن

فاز شاب سعودى بالمركز الأول بجائزة دبى الدولية للقرآن الكريم التى توصف بأنها أكبر جائزة من نوعها فى العالم.

ونال السعودى عادل بن محمود بن غلام الخير درع المركز الأول ومبلغا ماليا قدره 250 ألف درهم (نحو70 ألف دولار)، بينما فاز بالمركز الثانى التشادى الحاج محمد جده، يليه المتسابق الليبى عبدالبارى رجب بسيسو فى المركز الثالث.

وفاز بباقى المراكز العشر الأوائل متسابقون من نيجريا والسودان وأستراليا والإمارات ولبنان والجزائر وفرنسا، وجرى تكريمهم فى حفل ضخم أقيم فى دبى مساء الاثنين بحضور حشد من كبار المسئولين ورجال الدين الإسلامى بالإمارات.