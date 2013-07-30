مفوضية اللاجئين: مخاوف من غرق 31 مهاجرا إفريقيا قبالة السواحل الليبية

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين يوم الاثنين، إن هناك مخاوفا من غرق 31 مهاجرا بينهم رضيع وأربع نساء حوامل، قبالة السواحل الليبية بعدما تعرض قاربهم لحادث غرق، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الجنوبية لأوروبا.

وأبلغ 22 مهاجرا أنقذوا من البحر ونقلوا إلى جزيرة لامبيدوسا مفوضية اللاجئين، إن القارب المطاطى كان يقل 53 شخصا عندما واجه صعوبات يوم الجمعة، وهو اليوم الثالث في رحلتهم، وقالوا إن القارب امتلأ بالمياه بعد أن حدث ثقب به وبدأ الوقود فى التسرب من المحرك مما أدى لإصابة خمسة أشخاص بحروق.

وقال الناجون إنهم ظلوا فى المياه لخمس ساعات قبل أن تصل إليهم سفينتان تجاريتان بعد أن حول خفر السواحل الإيطالى مسارهما لتنقذهم على مسافة 29 ميلا تقريبا من الساحل الليبى، حيث نقلوا إلى مراكز إيواء فى إيطاليا، ولا يزال 31 شخصا آخرين بينهم رضيع وثمانى نساء، أربع منهن حوامل مفقودات، ويخشى أنهن غرقن.