الفوتاوي: «نسائي رعاية السجناء» يســاعد زوجـــة النـزيل وبنـــاتـه

مهل العوفي (المدينة المنورة)
أكدت رئيسة القسم النسائي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم زينب الفوتاوي أن القسم النسوي باللجنة في منطقة المدينة المنورة يؤدي دورا مهما وحيويا باعتباره قناة تواصل مباشر مع زوجة السجين وبناته وإشراكهن في الرأي حيال وضعهن، للعمل على تلافي سلبيات غياب عائلهن في السجن، سواء من الناحية التربوية أو المادية.وبينت الفوتاوي أن القسم النسوي باللجنة يؤدي كثيرا من المهام، منها التواصل مع أسرة السجين عن طريق الزيارة الميدانية لها سواء منزلها أو حضور الزوجة لمقر اللجنة، وذلك حسب الاحتياج، لافتة إلى أن القسم يجري البحوث الاجتماعية لأسر السجناء والتي على ضوئها يتم اتخاذ اللازم حيال تحديد نوعية الدعم والمساندة.وذكرت أن القسم يتابع بعض بنات السجناء وذلك بالتنسيق مع المرشدة الطلابية بهدف دعم الطالبة من الناحية التعليمية والنفسية، كما يزود القسم الأسرة بالمواد الغذائية والعينية حسب الاحتياج وتنظيم إقامة الدورات التدربيبة مع المؤسسات والجمعيات المتخصصة لأسر السجناء بهدف تأمين مصدر رزق كريم للأسرة، لافتة إلى أن القسم النسوي يجري زيارات للقسم النسائي بالسجن إضافة إلى إدخال بيانات الأسر عن طريق شبكة الحاسب الآلي باللجنة.