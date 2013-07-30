جامعة طيبة تقبل 5570 طالبا وطالبة في الدفعة الخامسة

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

تواصل جامعة طيبة مراحل القبول التي انطلقت منتصف شهر شعبان الماضي لاستكمال قبول نحو 18 ألف طالب وطالبة مستجدين لينضموا لأكثر من 50 ألف طالب وطالبة يدرسون في مختلف المستويات الدراسية في الجامعة وفروعها.وأعلنت الجامعة عن استدعاء دفعة خامسة لتسليم مستنداتهم للبريد السعودي شملت 5570 طالباً وطالبة في المدينة المنورة ومحافظاتها لقبولهم في كليات المجتمع وبرنامج التعليم عن بعد.وعبر عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز دوملو عن شكره وتقديره لجميع المتقدمين وأسرهم على التعاون الذي أبدوه لتسهيل عملية قبول أبنائهم واستجابتهم وتفاعلهم مع التنظيم الذي اتبعته الجامعة حرصاً منها على تيسير عملية القبول، مشيداً بمتابعة وتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع التي صاحبت جميع مراحل القبول وأكدت على توفير أعلى معايير العدالة في قبول المتقدمين وإجراء المفاضلة بينهم.وأكد الدكتور دوملو أن إجراءات القبول في مختلف البرامج (انتظام، وتعليم عن بعد، وكليات المجتمع، والتعليم الموازي) خضعت خلال مراحل القبول لمعايير دقيقة تضمنت تحقيق مبدأ الشفافية في عملية القبول لكافة المتقدمين في شطري الطلاب والطالبات، بحسب النسب الموزونة، وترتيب الرغبات، مبيناً أن ارتفاع نسب القبول في الجامعة بالمدينة المنورة قياساً على نسب القبول في فروع الجامعة بالمحافظات يعود إلى تفاوت أعداد المتقدمين بين المحافظات، وكذلك ترتيب الرغبات المتاحة، مؤكداً أن مراحل القبول تمت وفق الخطة المعتمدة للقبول.