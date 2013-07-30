محافظ ينبع يلتقي الشباب العاملين في بيع الخضار

تفقد السوق المركزي ووعد بالانتقال إلى الجديد قريبا

أحمد الأنصاري (ينبع)

طبع محافظ ينبع المهندس مساعد السليم البارحة الأولى قبلة إعجاب وتقدير على رأس شاب يعمل في أحد محال سوق الخضار في المحافظة، احتراما لمثابرته وإصراره على الكسب الحلال على الرغم من أنه فقد يديه في حادث سابق.واحتضن السليم الشاب وردد على مسامعه كلمات التقدير والإعجاب، وطالب من صاحب المحل الاهتمام به، حاضا في الوقت ذاته الشاب بإكمال دراسته والعمل في السوق بعد العصر، وأن يكمل ما بدأه خصوصا أنه في المرحلة المتوسطة.وكان محافظ ينبع عقد اجتماعا ضم عددا من الجهات الحكومية ذات العلاقة ولجنة السعودة بالمحافظة، اطلع خلاله على أعمال وجهود اللجنة خلال الفترة الماضية عقب ذلك قام بجولة ميدانية برافقه عدد من مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، شملت منطقة السوق المركزية بالمحافظة وسوق الخضار واطلع على جهود اللجنة في سعودة السوق.والتقى السليم في الجولة بعدد من العاملين بالسوق من المواطنين وأصحاب المحلات واستمع لأهم مطالبهم كما التقى بالشباب العاملين بالسوق، واستمع إلى آرائهم وشجعهم على ما يؤدونه من عمل شريف متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح. وبينما طالب العاملون بإيجاد سوق بديل للموقع الحالي، أجاب محافظ ينبع أنه سيجري خلال الأيام القليلة المقبلة الانتقال إلى الموقع الجديد في طريق الكورنيش، مشيرا إلى أنه موقع جيد ويتوافر به جميع الخدمات، وسيبدأ العمل فيه قريبا.وطالب أصحاب البسطات والمحلات تكثيف الاهتمام بالنظافة وتهوية الموقع من خلال تركيب مراوح أو تقنيات بديلة تقيهم من الحر ولكي لا تفسد الفواكة والخضروات.واطلع محافظ ينبع خلال الجولة على تنظيم المنطقة المركزية وحركة السير خاصة انها تشهد كثافة مرورية كبيرة خصوصا خلال الفترة المسائية.وفي ختام الجولة شكر محافظ ينبع جهود كافة الجهات الخدمية وطالب ببذل مزيد من الجهد والعطاء لتحقيق كل مايخدم أبناء المحافظة.