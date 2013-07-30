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«الحليـفـة السفـلى» تعـــاني من كثافة السكان ووعورة التضاريس

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«الحليـفـة السفـلى» تعـــاني من كثافة السكان ووعورة التضاريس «الحليـفـة السفـلى» تعـــاني من كثافة السكان ووعورة التضاريس

البلدية أنشأت مركزاً حضارياً وتعتمد على الأصدقاء

 عارف السحيمي (المدينة المنورة)

أفاد رئيس بلدية الحليفة السفلى المهندس مساعد أحمد الحربي أن معاناة الحليفة تكمن في كثافتها السكانية وتضاريسها الوعرة، مشيرا إلى أن البلدية تشرف على 73 قرية وخمسة مكاتب خدمية، مبينا أنهم حين يريدون تشييد مشروع يحتاجون لمزيد من الوقت لنزع الصخور وتمهيد الأرض.وكشف المهندس الحربي أن البلدية تعمل حاليا على إنشاء مركز حضاري للأهالي، مبينا أن البلدية أنشأت قسم «أصدقاء بلدية الحليفة» تابعا للعلاقات العامة، يعتمد على تكوين أصدقاء للبلدية من المجتمع غير مرتبطين بها كموظفين، يمكن استقطابهم بأي وقت لأي عمل من خدمات أو برامج أو احتفالات تنفذها البلدية، إضافة إلى استقاء الأفكار والمقترحات والآراء بحيث لا يقتصر العمل على موظفي البلدية فقط وإنما مشاركة مجتمعية من الجميع وتساهم البلدية بتحفيزهم.وذكر الحربي أن المجال مفتوح للجميع بالمشاركة، لافتا إلى أنه لمس من أهالي الحليفة التفاعل من خلال مشاركتهم مع البلدية بشكل كبير بالعديد من المناسبات كالدورة الرياضية الحالية وغيرها من الأنشطة.وأعلن إنشاء أكثر من ثلاثة ملاعب، وستة في طور التنفيذ، ملمحا إلى أنهم يعتزمون إنشاء ممشى للأهالي وحديقة خاصة للعائلات والأطفال بشكل مرتب وفيها أفكار جديدة للصغار وملائمة للطبيعة وجلسات شبابية للتخفيف من الضغط على الحديقة. وأشاد بإقبال أهالي الحليفة على الرياضة، مبينا أنهم أقبلوا بكثافة على الدورة الرياضية لكرة القدم، ما دفعهم لتطوير الملعب الذي أنشئ بجهود ذاتية من البلدية بعد أخذ آراء المهتمين والمختصين وكذلك التواصل مع الرياضيين والرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمنطقة، ليتوافق مع المقاييس والمعايير للاتحاد الدولي «فيفا».وذكر أن مقاس الملعب (110 × 65) مترا تقريبا وفرشت أرضيته لتناسب طبيعة اللعب العالمية، إضافة إلى أنه يحوي كراسي لتسع آلاف متفرج تقريبا قابلة للزيادة، موضحا أنهم يعتزمون إنشاء شاشة بالملعب تخدم الجماهير من خلال نتيجة المباراة وعرض كما تم توفير ملحقات الملعب الأخرى كغرفة ملابس للاعبين مرفق بها دورات مياه ومواقف خاصة للاعبين كما أن هناك مدخلا للجماهير خاصا بهم غير مرتبط بمدخل اللاعبين كما سيتم تطوير مقصورة الملعب الرئيسية «المنصة» بشكل مختلف وستكون معزولة بزجاج وتركيب شاشات بداخلها.وبين الحربي أن البلدية ستقيم حفلا للأهالي بعيد الفطر المقبل، وسيكون اليوم الأول الشعر والعرضة الوطنية، واليوم الثاني للأطفال، كما ستكون هناك مسابقات للأهالي بمنازلهم حول «أفضل طبق» وغيره

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