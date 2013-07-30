تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن والحديث

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

كرم مدير رعاية الشباب بالمدينة المنورة إبراهيم بن مصباح الفائزين ببرنامج مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف والذي شارك فيه أكثر من 25 متسابقا من حفظة كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك بجامع أحمد بن حنبل البارحة الأولى.وأوضح مدير الأنشطة الشبابية في رعاية الشباب في المدينة المنورة عبدالعزيز السناني أن البرنامج وجد إقبالا من الشباب الحافظين لكتاب الله الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن الطالب عبدالعزيز باتل الرشيدي حصل على المركز الأول من الفئة الأولى للأعمار ما بين 21-25 سنة لمسابقة حفظ 20 جزءاً من القرآن الكريم و30 حديثا شريفا. كما حصل على المركز الأول من الفئة الثانية للأعمار ما بين 16-21 سنة الطالب عمار عيد العمري لمسابقة حفظ 4 أجزاء من كتاب الله الكريم و30 حديثا شريفا.ونال الطالب نواف عبدالله الجابري المركز الأول من الفئة الثالثة للأعمار ما بين 11-16سنة لمسابقة حفظ جزء عم.وبين السناني بأنه في نهاية المسابقة تسلم جميع المتسابقين من حفظة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جوائز نقدية سلمها سعادة مدير رعاية الشباب بالمدينة المنورة إبراهيم بن مصباح.