الأمير فيصل بن سلمان يشهد حفل ختام الأندية الموسمية

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة البارحة الأولى، الحفل الختامي للأندية الموسمية لصيف 1434هـ، والذي نظمته الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة في مدرسة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتوسطة.وجال سموه في بداية المناسبة في المعرض التربوي المصاحب والذي اشتمل على مجسمات تمثل بيوت المدينة المنورة وجوانب من الحياة الاجتماعية في الماضي، واستمع لشرح موجز قدمه مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم عن أجنحة وأركان الأندية الموسمية المشاركة والذي ضم أبرز الأعمال والبرامج والأنشطة التي قدمت للطلاب والطالبات خلال الصيف.عقب ذلك ألقى مدير عام التربية والتعليم كلمة رحب خلالها بسمو أمير المنطقة كما قدم شكره وتقديره باسمه ونيابة عن منسوبي إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة لرعاية سموه للحفل.وقال: إن الفرحة تغمرنا في هذه الليلة ابتهاجا بالتشرف بلقاء سمو أمير المنطقة ـ حفظه الله ـ مثمناً ما يجده قطاع التربية والتعليم بالمنطقة ومنسوبيه من رعاية واهتمام مستمر من لدن سموه الكريم.كما قدمت كلمة الطلاب المشاركين في الأندية الموسمية والتي عبروا خلالها عن ترحيبهم الصادق بسمو راعي الحفل، وسعادتهم بالفوائد التربوية المكتسبة بما قدم من أنشطة وبرامج متنوعة استثمروا خلالها أوقاتهم خلال إجازة الصيف بكل نافع ومفيد.واختتم الحفل بتكريم الشركاء والداعمين لفعاليات وبرامج الأندية الموسمية لصيف 1434هـ من قبل سمو راعي الحفل.