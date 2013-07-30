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الحلقة (18) من "حدث في "دمشق": "نيويورك تايمز" تجتزأ تصريحات "وداد" بشأن اليهود

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الحلقة (18) من "حدث في "دمشق": "نيويورك تايمز" تجتزأ تصريحات "وداد" بشأن اليهود الحلقة (18) من "حدث في "دمشق": "نيويورك تايمز" تجتزأ تصريحات "وداد" بشأن اليهود

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 30-07-2013 01:19

انقسمت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "حدث في دمشق"، بين العصر الحالي الذي يعرض شخصية وداد وهي تعيش في الولايات المتحدة، والقرن الماضي الذي يعرض ذكرياتها في الشام.

تخبر وداد صديقتها ربيعة بأنها تريد الطلاق من زوجها حتى تتاح لها فرصة الحياة مع حبيبها أبو علي بائع الكعك، ثم تخبرها بأنها حصلت على تذاكر سينما لفيلم أجنبي يعرض قصة زوجة قتلت زوجها لتتزوج بحبيبها، وأنها ستشاهد الفيلم مع أبو علي.

تعترف وداد لربيعة بأنها كانت في خطر عندما وجدت زوجها في المنزل، وكان هناك اتفاق مع حبيبها أن تقابله هناك.

وفي الجزء الثاني من الحلقة، تكتشف وداد أن صحيفة "نيويورك تايمز" عرضت حوارها معها بشكل منقوص، يعرض أنها تعادي اليهود مع أنها يهودية.

مسلسل "حدث في دمشق" بطولة سلاف فواخرجي وميسون أبوسعد ووضاح حلوم، ومن إخراج باسل الخطيب وتأليف عدنان عودة.

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DMC

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