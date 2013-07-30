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الحلقة (19) من "حدث في دمشق": "ربيعة" تعرض على "وداد" أن تقابل حبيبها في منزلها

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الحلقة (19) من "حدث في دمشق": "ربيعة" تعرض على "وداد" أن تقابل حبيبها في منزلها الحلقة (19) من "حدث في دمشق": "ربيعة" تعرض على "وداد" أن تقابل حبيبها في منزلها

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 30-07-2013 02:23

انقسمت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "حدث في دمشق" بين العصر الحالي الذي يعرض شخصية وداد وهي في الولايات المتحدة الأمريكية، والقرن الماضي وذكرياتها في الشام.

تعرض ربيعة على وداد أن تقابل حبيبها أبو علي بائع الكعك في منزلها، بعدما أخبرتها وداد أن زوجها فؤاد لم يسافر بعد، ويبدو أنه سيقضي فترة طويلة في الشام، ويوافق رأفت زوج ربيعة على ذهابها مع وداد إلى السينما لمشاهدة فيلم أجنبي.

وفي الزمن الحالي، تستمر حالة وداد السيئة، بعد تناول الصحف الأمريكية قصتها وتصويرها على أنها معادية لليهود.

"حدث في دمشق" بطولة سلاف فواخرجي وميسون أبوسعد ووضاح حلوم، ومن إخراج باسل الخطيب وتأليف عدنان عودة.

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