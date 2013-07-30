الحلقة (20) من "حدث في دمشق": رأفت يخبر وداد أن زوجها من المؤيدين لقيام دولة إسرئيل

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 30-07-2013 02:25

شهدت الحلقة (20) من مسلسل "حدث في دمشق" رجوع زمن الأحداث القرن الماضي، بعدما شهدت الأحداث السابقة عرض أحداث الزمن الحالي، وتصوير حالة "وداد" التي تلعب دورها الفنانة سلاف فواخرجي وهي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقابلت "وداد" صديقتها ربيعة"، وزوجها رأفت الذي أخبرها بأن الدول الغربية تحاول تثقيف أهل الشام بتصدير الموسيقى لهم، وهي أخبرته بأنها تعشق أم كلثوم وأسمهان.

وحذر رأفت "وداد" أن زوجها فؤاد يجتمع مع عدد من اليهود المؤيدين لقيام دولة إسرئيل واحتلال فلسطين.

مسلسل "حدث في دمشق" بطولة الفنانة سلاف فواخرجي وميسون أبوسعد ووضاح حلوم، ومن إخراج باسل الخطيب وتأليف عدنان عودة.