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الحلقة (19) من "صرخة روح": "لينا" تتزوج من المخرج "وسيم"

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الحلقة (19) من "صرخة روح": "لينا" تتزوج من المخرج "وسيم" الحلقة (19) من "صرخة روح": "لينا" تتزوج من المخرج "وسيم"

كتب : أمل القاضي الثلاثاء 30-07-2013 02:27

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "صرخة روح"، يتعرض الكاتب الدرامي يزن لوعكة صحية، فتذهب إليه لينا للاطمئنان عليه، وتلتقي بوسيم صديقهما الذي يحاول التقرب منها، ومن ثم يصارحها بإعجابه بها ويطلب منها الزواج، رغم وجود علاقة سرية بينه وبين صديقتها الممثلة رشا.

تجسد رشا دور ممثلة يحبها المخرج يزن، لكنها ترفض مبادلته نفس المشاعر، وتقيم علاقة في الخفاء مع وسيم، ثم تتعرف على شخص يحادثها عبر الهاتف وتقيم معه أيضًا علاقة بمنزله، ورغم علمها بزواج وسيم من صديقتها، إلا أنها تستمر في علاقتها به.

مسلسل "صرخة روح" يدور في إطار "خماسيات الخيانة"، والخماسية الحالية التي تأتي بعنوان "نجوم الضهر"، من بطولة محمد خير الجراح وعاصم حواط وتولين البكري وكندة حنا وخالد قبش ومحمد قنوع، ومن إخراج ناجي طعمي.

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