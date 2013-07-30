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الحلقة (19) من "الرجل العناب": عصفور يسافر مع بيرم وتيسير فهمي لإعادة كأس أفريقيا المسروق

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الحلقة (19) من "الرجل العناب": عصفور يسافر مع بيرم وتيسير فهمي لإعادة كأس أفريقيا المسروق الحلقة (19) من "الرجل العناب": عصفور يسافر مع بيرم وتيسير فهمي لإعادة كأس أفريقيا المسروق

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 30-07-2013 03:27

شهدت أحداث الحلقة "19"من مسلسل "الرجل العنابي"، زواج الرجل الأبنودي على فاتن، رغم اعتراض والدته "فاطمة"، التي تلعب دورها الفنانة انتصار.

وأخبر الدكتور بيرم الذي يلعب دوره الفنان هشام ماجد فاطمة أن "منعم" يريد تاجيل زواجه منها، وهي أخبرته أن مواقتها على زواج الأبنودي من فاتن جاء ليوافق على زواجها من منعم.

من ناحية أخرى طلبت وزارة الداخلية من صريح الفيل، الذي يلعب دوره الفنان صلاح عبدالله أن يأمر الرجل العنابي أن يسافر لأفريقيا وياتي بكأس أفريقيا بعد سرقته وخروج من كأس العالم، مقابل الفوز بمقاعد في البرلمان وتعيين وزراء، وبالفعل سافر الرجل العنابي، مع بيرم والنقيب تيسير فهمي، الذي يلعب دوره الفنان شيكو.

مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشم ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.

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