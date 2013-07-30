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الحلقة (20) من "زمن البرغوت2": "عمران" يذبح أخته "هدية" بعد علمه بمراوضتها لجابر عن نفسه

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الحلقة (20) من "زمن البرغوت2": "عمران" يذبح أخته "هدية" بعد علمه بمراوضتها لجابر عن نفسه الحلقة (20) من "زمن البرغوت2": "عمران" يذبح أخته "هدية" بعد علمه بمراوضتها لجابر عن نفسه

كتب : أحمد العميد الثلاثاء 30-07-2013 03:29

تشهد الحلقة "20" من مسلسل "زمن البرغوت" الجزء الثاني، استهزاء رجال الحارة من صفوان الذي يحاول الاستيلاء على فرس وضاح والركوب عليه ولكنه لا يستطيع ويقع أمامهم جميعا،كما تتزين "عفاف" كعروس جديد ليتفاجأ بها "شاهر" ويفرح قلبه ويعاتبها على ما مضى، ويكتشف كلاهما أنه كان في قلب الآخر، وذهب أبودياب لعمران شقيق هدية ويحذره من لحاق هدية مرة أخرى للعقيد شاهر بشأن جابر ويخبره أنه هي التي راوضته عن نفسه فيجن جنون عمران ويذهب ويذبح هدية.

أما رشدي فيكتشف أن بائع "العرقسوس" هو صاحب القميص الذي وجد في بيت أبي وضاح وقت الحريق فيتهمه بحريق البيت والحاصل ويضربه ضربًا مبرحًا في بهو الحارة، فيتهم رويدة بإعطاء مصوغاتها لأخيها عبده كي يستطيع أن يطلق صراحه فيأخذها ويعطيها لصفوان إلا أنه يقنعه بأنها لا تكفي، وأنه سيزيد عليها جزء كبير من ماله الخاص وسرعان ما يذهب ويساوم رويدة أنه يستطيع أن يطلق سراح رشدي فقط إذا ما وافقت بالزواج منه فتوافق بشرط ألا يتم كتب الكتاب إلا حينما يخرج رشدي ويشترط هو أيضا ألا يعلم أحد بذلك الاتفاق.

وبالفعل يتفاجأ أخيها عبده من موافقتها المفاجئة على الزواج، كما يقبع وضاح في محبسه قلقًا وكأنه يدري بكل ما يحدث لها ولأهله، أما صبحية فتخطط منذ البداية لإزلال رويدة فتشترط على زوجها أبوصفوان أن يدفع لها نصف مهر وألا يقيم لها حفلة عرس لأنها أرملة ولا يحق لها أي جهاز جديد، ولكن في اللحظة الأخيرة يموت بائع العرقسوس المتضرر ويفسد على صفوان كل خططه للزواج من رويدة.

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