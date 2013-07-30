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الحلقة (19) من "ذات": حمل ذات مرة ثالثة وعبد المجيد يتمنى ولدا

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الحلقة (19) من "ذات": حمل ذات مرة ثالثة وعبد المجيد يتمنى ولدا الحلقة (19) من "ذات": حمل ذات مرة ثالثة وعبد المجيد يتمنى ولدا

كتب : عمرو عز الدين الثلاثاء 30-07-2013 03:31

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ذات" حمل ذات من جديد، وتمنيات عبدالمجيد الذي يلعب دوره الفنان باسم سمرة، ووالدتها التي تقوم بدورها الفنانة انتصار، أن يكون ولدا هذه المرة، في نفس الوقت تقع أحداث العراق والكويت، بعد غزو العراق للكويت، وتلميحات بتدخل أمريكا في الحرب لتحرير الكويت.

يفكر عبدالمجيد في نفس الوقت أن يسافر إلى ، رغم تصريحه أنه لا يرغب في السفر ثانية، ويأخذ رأي أحد أصدقائه الذي يعمل بالسعودية والذي يعدد له محاسن السعودية، وتحاول ذات أن تقنعه بالسفر إلى هناك.

بعد ذلك تذهب ذات وعبدالمجيد لأخذ أجهزة كهربائية من ممتلكات الدهشوري عوضا عن أموالهما المحفوظة هناك، ومعهما ذهب الكثير من سكان العمارة والذين كانوا يضعون أموالهم هناك، وألقوا باللوم على وجدي شنقيطي لأنه صاحب فكرة حفظ النقود بشركات توظيف الأموال.

يذكر أن مسلسل "ذات" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، وبطولة نيللي كريم، وباسم سمرة وهاني عادل وأحمد كمال وانتصار وإنجي وجدان، سيناريو وحوار مريم ناعوم ومن إخراج كامة أبو ذكري.

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