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أمسية رمضانية في تواصل تحتفي بكبيرات السن

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أمسية رمضانية في تواصل تحتفي بكبيرات السن أمسية رمضانية في تواصل تحتفي بكبيرات السن

 عكاظ (الدمام)

نظمت ديوانية تواصل التابعة لبرنامج الأميرة جواهر بنت نايف لرعاية كبيرات السن ليلة رمضانية حافلة استقبلت فيها المسنات التابعات للمراكز الخيرية ودار المسنات والأسر المنتجة، وتمت استضافتهن في مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالدمام. وذكرت منسقة البرنامج حنان الصالح أن الأمسية هي الخامسة على التوالي من كل عام ويتم تفعيلها للمسنات للترفيه عنهن وتوزيع الهدايا عليهن منها كسوة عيد وجوائز مالية لكل زائرة ووجبات سحور. وقالت المتطوعة ملاك الدوسري إن لذة التطوع تكمن بالعطاء حيث نتسابق لخدمة المسنات وإدخال السرور على قلوبهن ويكفينا من كل ذلك الدعوات الصادقة منهن فهذا بحد ذاته كل ما نسعى إليه.

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