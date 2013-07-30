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إسلام 25 وافداً بينهم سجين في مخيم إفطار «نور»

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إسلام 25 وافداً بينهم سجين في مخيم إفطار «نور» إسلام 25 وافداً بينهم سجين في مخيم إفطار «نور»

 سعيد الباحص (الدمام)

أشهر 25 فلبينيا إسلامهم من بينهم سجين من إصلاحية الدمام مساء أمس الأول بمخيم إفطار ودعوة السادس للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام نور، وذلك عقب حضورهم البرامج الدعوية والمسابقات بالمخيم بجوار جامع الفرقان، وقام بتلقينهم الشهادة بالتناوب عضو مجلس ادارة مكتب نور محمد الصافي بحضور عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينهم فوز الدخيل رئيس نادي ارادة وخالد الهاجري مختص شؤون المعوقين بهيئة حقوق الانسان وعبدالله الدامغ. وأوضح مدير المكتب الشيخ يوسف الرشيد أن اعتناق الفلبينيين للإسلام جاء بتوفيق من الله، ثم بفضل الأنشطة والبرامج الدعوية التي ينظمها المكتب لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بمختلف اللغات بالمخيم، يشار الى أن المكتب أقام 11 رحلة عمرة لـ 550 معتمرا ضمن البرامج الدعوية بالمكتب.

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