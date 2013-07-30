تعطل البصمة يدفع مراجعات جوازات الخبر للرحيل إلى الدمام

عكاظ (الدمام)

تسبب تعطل جهاز البصمة في القسم النسوي بجوازات محافظة الخبر في ارجاء وعدم تنفيذ وإنهاء عشرات المعاملات امس.وقالت مراجعات أن عطل الجهاز مضى عليه اكثر من إسبوع تقريبا ولم يتم إصلاحه.وكان عدد من المراجعات أبلغن «عكاظ» انهن حضرن لإنهاء معاملات خاصة بالعاملات لديهن إلا ان الموظفات في جوازات الخبر أبلغنهن بأن جهاز البصمة متعطل منذ أيام ولا يمكن إنهاء الاجراءات الامر الذي حدى بهن إلى التوجه إلى جوازات الدمام لانهاء معاملاتهن لان الخيار البديل الوحيد كان هو الانتظار عدة أيام حتى يتم إصلاح جهاز البصمة.وطالب عدد من المراجعات سرعة إصلاح جهاز البصمة او تحويلهن بشكل رسمي إلى جوازات الدمام وإعطائهن أولوية في إنهاء المعاملات.«عكاظ» حاولت الاتصال بمسؤولي الجوازات في المنطقة الشرقية ولم يكن هناك أي رد من قبلهم للتعليق على مطالبات المراجعات.