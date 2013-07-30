البلدي والأمانة يحتفلان بعمال النظافة في إفطار رمضاني ويكافئانهم بـ«العمرة»

سالم السبيعي (الأحساء)

نظم المجلس البلدي في الأحساء بحضور رئيسه ناهض بن محمد الجبر وأعضاء المجلس وأمين الأحساء المهندس عادل الملحم.. إفطارا جماعيا لعمال النظافة وتم تكريم أكثر من 350 عاملا ومشرفا تقديرا لجهودهم المخلصة في الحفاظ على النظافة العامة وحماية البيئة والإنسان من التلوث والأمراض.وأوضح رئيس المجلس البلدي ناهض محمد الجبر أن تكريم العمال يعد تكريما للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية وتحملهم أعباء كبيرة في رفع المخلفات من جميع أحياء وشوارع الأحساء. ونوه بتوجهات المجلس البلدي في تلبية المطالب المشروعة لشريحة العمال ومنها منحهم كافة الحقوق والمزايا من الشركات والمقاولين التابعين لهم.ولفت الجبر إلى أنه بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مستوى العمل واستقرار العمال وحل كثير من الإشكاليات. مشيرا إلى أن الدور المهم لعمال النظافة.من جانبه، بين أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن الأمانة سترصد مكافآت مالية لأفضل حي أو قرية تحقق مستوى أعلى في النظافة، بحيث يتم توزيع تلك المكافآت كل ثلاثة أشهر على الجهاز الإداري والفني وكل العاملين بنظافة الحي أو القرية. وأفاد بأن الأمانة وانطلاقا من أهمية دورها وإسهاماتها في تثقيف المواطن للإسهام بدوره في الحفاظ على النظافة العامة بالأحياء والقرى، نفذت خلال الفترة الماضية حملة النظافة العامة (يدا بيد لنجعل أحساءنا نظيفة) بالتعاون مع المجلس البلدي، وهناك توجهات وشراكات أخرى للأمانة مع المجلس البلدي في هذا المجال، بحيث ستتم دراسة أفكارها وإطارها العام وآلية تنفيذها والاستفادة منها.وفي ختام الحفل قام ممثلو المجلس البلدي والأمانة بتحفيز العمال والمشرفين بمكافآت تمثلت في رحلات عمرة.