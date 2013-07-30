«رؤية» تطلق مبادرة «سحور الظلام» بمشاركة 14 شخصية

سعيد الباحص (الدمام)

يطلق نادي رؤية لذوي الإعاقة البصرية مساء الثلاثاء المقبل مبادرة (سحور في الظلام) لعدد من الشخصيات البارزة في أربع قطاعات في المنطقة حيث يقدم لهم السحور عددا من المكفوفين بعد تغطية أعين الشخصيات المشاركة ويبلغ عدد المشاركين نحو 27 منهم 8 مكفوفين و14 شخصية و5 متطوعين بالتعاون مع احد المطاعم الشهيرة بالمنطقة .وقالت رئيسة نادي رؤية للإعاقة البصرية التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية سهى الموسى، أن فكرة الحدث مطبقة عالميا وتتمثل في تناول المبصرين وجبة مع تغطية أعينهم ليخوضوا تجربة الكفيف في اعتماده على الحواس الأخرى أثناء تناول الطعام، وتعتمد الفكرة على أن كل كفيف سيأخذ مجموعة من المبصرين ويقودهم لمقاعد المطعم بحيث توزع على المبصرين قوائم الطعام المكتوبة بطريقة برايل الخاصة بالمكفوفين والتي لن يستطيع المبصرون من قراءتها فيستعينون بالمكفوفين لقراءة القائمة وبعد ذلك يتولى المكفوفون اخذ الضيوف المبصرين وتحضير الوجبات لهم ووضعها على الطاولة ومن ثم يقومون بتناول الطعام معا.وأشارت إلى أنها تنفذ لأول مرة على مستوى المملكة وأضافت الموسى بأن التجربة ستغير الكثير من المفاهيم لدى الضيوف وتوقظ الحواس لديهم وتعيد اكتشافها بشكل جديد كما أن فيها تبادلا للأدوار ليصبح الكفيف هو عين المبصر مؤكدة أن الضيوف من عدة قطاعات منها القطاع التعليمي والصحي والتجاري والإعلامي والهدف من ذلك هو لفت انتباه القطاع الخاص والحكومي لتوفير خدمات لفئة كفيفي البصر وهي الخدمات التي تمكن الكفيف من ممارسة حياته اليومية بسهولة وسلاسة واستقلالية مثل وجود لوح ارشادية بطريقة برايل في الأماكن العامة ووجود مسارات خاصة بكفيفي البصر تمكنهم من المشي والاستدلال على الطريق كما سيشارك في التنظيم مجموعة من متطوعي نادي رؤية للإعاقة البصرية.