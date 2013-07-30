الشرقية.. المثالية في البريد وتكريم واسع لمحققي الإنجاز

عكاظ (الدمام)

احتفل بريد المنطقة الشرقية بعدد من الموظفين الذين أسهموا في حصوله على لقب المنطقة المثالية، وشهد الاحتفال سعد العثمان مدير البريد وشمل التكريم سلطان سلمان العتيبي، نبيل عبدالرحمن العثمان، شريف بن جابر الغامدي، خالد بن عبدالرحمن البخيت، سامي بن محمد الهوشان، مبارك بن صالح الشامسي، عيسى بن محمد بوشاجع، محمد إبراهيم الزهراني، سامي بن محمد الطريفي، طارق بن عبدالرحمن البخيت ودخيل الله المعمر القحطاني.وأشار العثمان إلى أن الإنجاز يحسب لجميع منسوبي المنطقة وهو امتداد للتميز والعمل الجاد الذي عرفت به المنطقة وهو محل تقدير لرئيس البريد ونوابه وهو فخر للجميع، وأضاف العثمان قائلا: إن هذا الإنجاز يزيدنا ثقة ويجعلنا مطالبين بالحفاظ على هذا التميز للبقاء في القمة بفضل تعاون الجميع وإخلاصهم واستشعارهم للمسؤولية الوطنية والدينية الملقاة على عاتقهم.