احتضان ودعم 78 مشروعاً تقنياً وحاضنة أعمال في «بادر»

نواف عافت (الرياض)

أكد نواف بن عطاف الصحاف المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية بمدينة الملك عبدالعزيز، أن بادر احتضن 67 مشروعا تقنيا، وعمل على المساعدة في دعم وإنشاء 11 حاضنة أعمال بالمملكة.وأبرز خلال حفل الإفطار الذي أقامه بادر للمستثمرين والمحتضنين في البرنامج، وذلك في فندق ماريوت كورت يارد بالرياض، بحضور عدد من المسئولين والموظفين بالبرنامج، دور البرنامج في تقديم مختلف التسهيلات التي تساعد رواد ورائدات الأعمال السعوديين على تحويل أفكارهم التقنية إلى مشاريع استثمارية ناجحة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.وعبر نواف الصحاف عن تهنئته الخالصة للجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيده على المملكة والأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات. معتبرا هذه المبادرة تأتي في إطار التواصل والتفاعل الدائم لبرنامج بادر مع المحتضنين والمستثمرين والموظفين في مختلف المناسبات لاسيما في مثل هذه المناسبات السعيدة والمباركة لتبادل الآراء وتوطيد أواصر العلاقات والألفة والمحبة بعيدا عن أجواء العمل.ودعا الجميع إلى التعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف وتطلعات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الرامية إلى تطوير وتوطين التقنية في المملكة وبناء الاقتصاد المعرفي.