20 ألف هدية من جاليات الروضة للأطفال

عكاظ (الرياض)

يعتزم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة بتوزيع أكثر من عشرين ألف هدية للأطفال بمحتواها الرائع والمتميز والتي تحتوي على العديد من الألعاب الذكية والحلويات، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وضمن نشاطات وبرامج المكتب العديدة المتنوعة التي ينفذها خلال شهر رمضان. والهدف من تقديم هذه الهدايا هو رحمة من الكبار للصغار، وأحياء مبدأ (تهادوا تحابوا) وإدخال الفرحة في قلوب الأطفال، وترغيبهم في العمل الدعوي إلى الله تعالى. من جهة أخرى، أوضح الشيخ صالح الدليقان مدير المكتب أن هناك أكثر من (1000) هدية توزع أيضا لأبناء الجاليات المقيمين بالمملكة، والذين دخلوا في الإسلام حديثا، لنشعرهم بسماحة الإسلام ولين الجانب في التعامل، وإقامة الود بين المسلمين، علما أن (% 30) من المسلمين الجدد يسلمون على أيدي كفلائهم، ويتم ذلك عن طريق دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وحسن المعاملة من قبل كفلائهم، وتقديم الهدايا لهم، كما حث فضيلته من الجميع الحضور إلى مقر المكتب لأخذ هداياهم لأطفالهم وأبناء الجاليات المقيمين لديهم.