اختيار الأثاث المناسب لإسكان طلاب جامعة الإمام

أحمد الحذيفي (الرياض)

وقف عميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصغير ووكيل العمادة لشؤون الطلاب الدكتور علي بن سعيد القحطاني ومدير إدارة الإسكان إبراهيم عبدالله السماري ونائب مدير الإسكان عبدالله جازع الدوسري، أمس الأول على آخر الأعمال المنجزة في إسكان الطلاب بالجامعة في المدينة الجامعية.وتابع الدكتور الصغير وأعضاء اللجنة أعمال مرحلة تطوير السكن، واجتمع بالمهندسين العاملين في الموقع وتابع كافة الأعمال المنجزة والأخرى التي لا يزال العمل جار بها لإنهاء العمل في (13) مبنى من المباني السكنية لتجهيزها لإسكان الطلاب وفق الخطة المعدة لذلك.كما اطلع عميد شؤون الطلاب بجامعة على العينات المؤمنة من قبل الشركات التي ستقوم بتأمين الأثاث للإسكان، إذ قام مع أعضاء اللجنة بالاطلاع على العينات واختيار المناسب منها.يذكر أن التأثيث سيشمل كافة محتويات الغرف لجميع الطلاب بعد الانتهاء من أعمال التطوير في المباني السكنية.