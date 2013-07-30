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474 مخالفة نظافة ضد المركبات في الشوارع

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474 مخالفة نظافة ضد المركبات في الشوارع 474 مخالفة نظافة ضد المركبات في الشوارع

 سعاد الشمراني (الرياض)

رصدت عين النظافة الخاصة بأمانة منطقة الرياض خلال الستة الأشهر الماضية أكثر من 474 مخالفة نظافة، سجلت ضد قائدي المركبات المخلة بالنظافة العامة في شوارع مدينة الرياض وميادينها وطرقاتها وأحيائها.وتنوعت المخالفات من رمي للمعلبات الفارغة، والأوراق، والمناديل، والسجائر من نوافذ المركبات، إضافة إلى مخالفة سكب مياه الصرف الصحي بالأراضي العامة، ومخالفة تساقط الأتربة، ومخلفات البناء من عربات النقل وغيرها من المخالفات.وتحرص أمانة منطقة الرياض وبتوجيه مباشر من أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل على تقديم أفضل الخدمات البيئية لسكان مدينة الرياض من خلال الرقابة اليومية المتواصلة لكافة الأعمال المتعلقة بالنظافة في كافة الأحياء.وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين من قائدي المركبات بعدم رمي مخلفاتهم من النوافذ في شوارع وطرقات وميادين العاصمة وبشكل غير حضاري، والالتزام برميها في الأماكن المخصصة.

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