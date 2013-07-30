الرئيس التونسي : دماء الشهداء ستذهب سدى إذا واصلنا الانقسام

صرح الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بأن ظاهرة الإرهاب انتشرت في تونس وأن أصعب شيء الآن هو استئصالها.

وقال الرئيس المرزوقي ـ في خطاب متلفز أوردته قناة “سكاي نيوز” فجر اليوم الثلاثاء، إن الإرهابيين حققوا نصف هدفهم وتساءل “هل سنسمح لهم بتحقيق النصف الثاني؟، في إشارة منه إلى ضرورة الوحدة بين القوى السياسية في البلاد.

وأضاف “نحن مجتمع مهدد ليس من قبل الإرهاب فحسب، بل وبالانقسام”، ولكننا سنتصر لأننا على حق، ودماء الشهداء ستذهب سدى إذا واصلنا الانقسام.

وأعرب الرئيس التونسي عن ثقته في أن تونس ستتغلب على الإرهاب، وقال “نحن سننتصر لأننا على حق وفي الطريق الصحيح، داعيا الطبقة السياسية إلى أن تعود إلى الحوار الوطني “بقلوب صافية”، مشيرا إلى أنه إذا “حصلت أخطاء من الطرفين الحكومة والمعارضة فإنه يجب أن نواصل المسيرة”.

أ ش أ