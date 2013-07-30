نيمار يدخل في قائمة برشلونة التي ستسافر لبولندا

برشلونة، (إفي): دخل المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي خاض اليوم الاثنين أول مران له مع برشلونة، في قائمة اللاعبين المستدعين للسفر غدا إلى بولندا، حيث سيواجه بطل إسبانيا منافسه ليخيا جدانسك في ثالث ودياته استعدادا للموسم الجديد.

في المقابل سيبقى اللاعبون التسعة الآخرين الذين خاضوا بطولة كأس القارات الأخيرة في برشلونة مع المدرب الجديد، خيراردو تاتا مارتينو، الذي سيقود غدا حصتين تدريبيتين في مدينة جوان جامبر الرياضية.

وفي جدانسك، سيعود جوردي رورا لقيادة الفريق، فيما سيتأجل ظهور مارتينو على رأس الفريق في المباريات، ربما حتى الجمعة المقبل، عندما يواجه الفريق الكتالوني نظيره سانتوس في كأس جوان جامبر.

لكن الأمر سيكون مختلفا بالنسبة لنيمار، الذي قد يظهر للمرة الأولى بقميص البرسا غدا، بعدما غاب عن مباراتي الفريق الوديتين في ميونيخ وأوسلو.

ولم تشمل القائمة اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي بقي خارجها لقرار فني، ولا الشاب الواعد جوردي كينتيا، الذي ترك مكانه لزميله فرانك باجناك.

واللاعبون الـ23 الذين تم استدعائهم للمباراة هم: 12 من الفريق الأول و11 من الفريق الثاني: بينتو وأوير ومونتويا وبارترا وأدريانو وسونج وسيرجي روبرتو ودوس سانتوس، ونيمار وأليكسيس وميسي وتيو وسيرجي جوميز وبلانا وجوان رومان، وداني نييتو وباجناك وسامبر وإيلي وباتريك ودونجو وإسبينوسا وكيكو فيمينيا.

كان برشلونة قد خسر مباراة الودية الأولى أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا بهدفين نظيفين في العاصمة الألمانية، ليعود ويحقق فوزا كاسحا على فاليرينجا النرويجي بسبعة أهداف نظيفة في أوسلو.