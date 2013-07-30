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الإصابة تحرم فالنسيا من نجمه جوردادو في انطلاق الليجا

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الإصابة تحرم فالنسيا من نجمه جوردادو في انطلاق الليجا الإصابة تحرم فالنسيا من نجمه جوردادو في انطلاق الليجا

مدريد، (إفي): أعلن نادي فالنسيا الإسباني عن غياب الجناح المكسيكي أندريس جواردادو لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

وتعرض جواردادو لإصابة بتمزق في الركبة اليمنى من الدرجة الثانية، وستمتد فترة التعافي لنحو ثلاثة أسابيع.

وقعت الإصابة اثناء عرقلة من المدافع بونيرا اثناء الدقائق القليلة التي شارك بها اللاعب اللاتيني في مباراة ميلان الإيطالي السبت الماضي (1-2).

وسيحرم جواردادو بذلك من السفر الى الولايات المتحدة للمشاركة في المعسكر التدريبي للـ"خفافيش"، كما سيغيب عن أول مباراة بالليجا امام مالاجا في ميستايا يوم الـ18 من الشهر المقبل.

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