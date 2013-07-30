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انطلاق مهرجان جدة المسرحي 24 شوال

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انطلاق مهرجان جدة المسرحي 24 شوال انطلاق مهرجان جدة المسرحي 24 شوال
عقدت اللجنة التنظيمية لمهرجان جدة الأول المسرحي البارحة الأولى اجتماعا في محافظة جدة ناقشت خلاله آخر الاستعدادات لانطلاق المهرجان يوم 24/10/1434هـ الموافق 31 أغسطس 2013م.وأوضحت اللجنة أنها قامت بتوجيه الدعوات للفرق المسرحية الراغبة في المشاركة في المهرجان لتسجيل بياناتها على موقع المهرجان على البريد الإلكتروني (jeddahtheater@gmail.com).وقد وجهت اللجنة الدعوات لجميع المواهب المسرحية الشابة للانضمام والمشاركة في الفعاليات المسرحية التي تقدمها جمعية الثقافة والفنون بجدة من نشاطات مسرحية متنوعة ومنها ورش تدريبية ودورات وعروض.يشار إلى أن المسابقة موجهة لمسرح الكبار، وسيكون يوم 13/10/1434هـ الموافق 20 أغسطس 2013م المقبل هو آخر موعد لاستلام الأعمال الراغبة بالمشاركة، مع ضرورة أن يكون النص مجازا من قبل وزارة الثقافة والإعلام.

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