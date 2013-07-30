التبرع بالأعضاء إلكترونياً دون مراجعة المستشفيات

محمد داوود (جدة)

بدأ المركز السعودي لزراعة الأعضاء في إعداد برنامج إلكتروني جديد لبطاقة التبرع بالأعضاء عن طريق الشبكة العنكبوتية دون الحاجة لتوجه الراغب في التبرع بالأعضاء إلى المستشفيات، في خطوة تهدف لتسهيل هذه الخدمة الإنسانية عبر النت. وأوضح لـ«عكاظ» مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين، أن البرنامج الجديد يتيح للمتبرع العديد من التسهيلات منها طباعة بطاقة التبرع في منزله أو مكتبه بعد تدوين كل معلوماته المطلوبة، وتحديث المعلومات في أي وقت مثل أرقام هواتفه وغير ذلك، مشيراً إلى أن المركز بدأ أيضاً في تحديث معلومات ثلاثة ملايين بطاقة مسجلة في المركز، ويتضمن التحديث العناوين وأرقام الهواتف وغير ذلك من البيانات المطلوبة.ودعا شاهين لربط خطوة التبرع بالأعضاء مستقبلاً برخص القيادة والهوية الوطنية والإقامة لغير السعوديين بحيث يساعد ذلك في متابعة المتبرعين بالأعضاء في حالة وفاتهم دماغيا أو دخولهم العناية المركزة في المستشفيات. وأكد أن نقص الأعضاء المتبرع بها يعتبر مشكلة عالمية تواجه مراكز الزراعة، مضيفاً أن الأمر يحتاج لاستمرار تثقيف المجتمع من أجل توضيح مفهوم الوفاة الدماغية والتبرع بالأعضاء، فقد لوحظ أن نسبة كبيرة من أهالي المتوفين دماغياً تصل إلى 92 في المائة يوافقون على التبرع بالأعضاء إذا عرفوا أن ذلك كان رغبة المتوفى دماغياً، ويسعى المركز لتحقيق أفضل النتائج في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذا البرنامج الإنساني والوطني النبيل.