لا وعود باستحداث جامعة.. ومازلنا في انتظار الوزير

أكد لـ«عكاظ» محافظ عنيزة فهد السليم في حوار خاص أن تفاعل رجال الأعمال في المحافظة أنتج 14 جمعية خيرية، كما أن هناك فكرة لإنشاء مرجعية لهذه الجمعيات بالتعاون مع رؤساء المجالس لدعمها بطريقة مؤسسية، مشيرا إلى وجود 8 كليات في عنيزة بتخصصات نادرة ما يدفعنا لبذل جهود كبيرة لافتتاح جامعة في المحافظة أسوة بباقي المناطق كالخرج والمجمعة وبيشة، لافتا إلى أن ذلك سيكون محورا أساسيا في لقاء وزير التعليم، غير أن السليم استدرك قائلا: لا وعود بافتتاح الجامعة حتى الآن، فإلى الحوار:• ما هي المناشط التي تقدمها محافظة عنيزة في شهر رمضان المبارك؟.نقوم في كل عام بعمل مهرجان التسوق، وفي هذا العام تم التطوير، وهناك فعاليات كثيرة ومتنوعة بالإضافة إلى جوائز هذا العام عبارة عن سيارات وهدايا قيمة للحضور.• تعد مدينة عنيزة من المدن سريعة الامتداد العمراني والسكاني وهذا يجعل الضرورة ملحة لتوفير الخدمات بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، هل تواجهون مشكلات في هذا الجانب؟.الخدمات كلها متوفرة ولله الحمد، فهناك برنامج وأولويات دون اجتهاد، حيث يلتقي المواطنون مع مديري الإدارات الحكومية ويتم تحديد مكان ونلتقي بالمواطنين ونجيب على استفساراتهم ونتابع المشكلات أولا بأول وهناك تقرير سنوي يتم رفعه لسمو أمير المنطقة بهذا العمل.• في السنوات الأخيرة شهدت عنيزة طفرة سياحية كبيرة لما تحويه من آثار قديمة وطبيعة خاصة، ما هي جهودكم في هذا الجانب، وهل هناك تعاون من قبل هيئة السياحة والآثار؟.بالنسبة لما يخص السياحة كانت هناك جهود ومبادرة لمحافظ عنيزة قبل السابق عبدالله اليحيى السليم قبل عشر سنوات باستحداث السياحة وإنشائها وطورها من بعده المحافظ مساعد السليم محافظ ينبع الحالي، كذلك هناك جهود لرئيس هيئة السياحة بالمنطقة الدكتور جاسر الحربش ولهيئة السياحة دور كبير في هذا الجانب على مستوى المملكة، وأحب أن أنوه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان والذي له دور كبير في تطوير السياحة بشكل كبير.• وكيف تجد دعم رجال الأعمال للقطاع السياحي في المحافظة؟.ما يخص دعم رجال الأعمال له صدى جيد جدا من جميع التجار وبهذه المناسبة أستغل الفرصة لأقدم شكري للدكتور علي بن سليمان العطية والذي له مساهمات كبيرة في هذا الجانب، إضافة أسرة الزامل ممثلة بأبناء المرحوم عبدالله الحمد الزامل، وكذلك الشيخ طارق على التميمي لدعمهم المستمر والدائم للمحافظة بمبالغ كبيرة تصل لخمسة ملايين ريال سنويا.• هل ترى أن محافظة عنيزة جاذبة للاستثمار خاصة بالقطاع السياحي؟.نتمنى ذلك، وهناك توجيه واضح وصريح من قبل سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وهو يوجه دائما في هذا الجانب.• الملاحظ دعمكم للبرامج الخيرية بالمحافظة، كيف تري الفائدة منها خاصة الخيرية وهل قامت بدورها؟.الحمد لله البلد فيه خير كثير، لدينا 14جمعية خيرية وأنا عضو فيها ولدينا فكرة لإنشاء مرجعية لهذه الجمعيات بالتعاون مع رؤساء المجالس لدعم الجمعيات بطريقة مؤسسية بغض النظر عن وجود تداخل مع الوزارة الأم وهي وزارة الشؤون الاجتماعية التي تستقي جميع الجمعيات التوجيه منها والجمعيات بمحافظة عنيزة تقوم بدورها على أكمل وجه، ونسأل الله أن يتقبل الجهود الخيرية.• هناك مشكلات يعاني منها سكان الأحياء في عنيزة كالمطبات الاصطناعية خاصة الجديدة التي تم استحداثها مؤخرا.. هل من متابعة لهذا الأمر؟.طبعا هناك لجنة للسلامة المرورية يكون مرجعها المحافظ يتقدم عليها جميع المواطنين في الطرق والممرات الخطرة قد تكون داخل الأحياء وقد تكون على بعض الطرق الرئيسية التي يكون بها فتحات عبور كثيرة ووضع لها معيار معين لدراستها من قبل اللجنة وتحديد أهميتها من عدمه.• تنتشر الاستراحات والمزارع في منطقة دمشية إلا أنها تعاني من نقص بعض الخدمات خاصة الإنارة وعدم وجود طريق رئيسي كمدخل لها، فهل هناك من حلول؟.الطريق الرئيس تم اعتماده، والعمل جار لافتتاحه في المستقبل القريب، وهو طريق هام، إلا أننا اضطررنا لفتحه مؤقتا لأنه يعد طريقا خطرا. وقد افتتحته على مسؤوليتي.• العمل في مستشفى الولادة في عنيزة لازال معلقا، ماهو الجديد لبدء تنفيذه؟.المستشفى معتمد، والتخطيط جاهز، إلا أن وزارة الصحة لم تعمد المقاول المنفذ حتى الآن.• يرى كثير من المواطنين أن سوقي التمور والخضار لا يليقان بمحافظة عنيزة.. فهل من جديد؟.بالتأكيد.. لدينا سوق جديد للتمور والخضار شرق مدينة عنيزة خلف مبنى المحافظة الجديد، والعمل جار على قدم وساق، وسيتم العمل فيه خلال عام.• وبالنسبة لمبنى المحافظة الجديد؟.كما قلت العمل جار، وحال الانتهاء منه ستنتقل المحافظة فورا إلى مبناها الجديد.• متى يتم الإعلان عن ميلاد جامعة عنيزة، الحلم الذي يراود أبناء المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى كالخرج والمجمعة وبيشة؟.نحن في انتظار وزير التعليم لنشرح له الوضع في ظل وجود 8 كليات في عنيزة وتخصصات نادرة، وللأسف لا يوجد وعد، فنحن نبذل جهودا كبيرة في هذا الجانب.• لدينا معلومات أنكم مهتمون بالرياضة كرياضة قديم، فما هو الدور المنوط بكم بانتشال الرياضة من وضعها المتراجع في عنيزة؟.كما يعلم الجميع تعتمد الرياضة بالدرجة الأولى على المادة، لذا نحن نسعى جاهدين للصعود بالرياضة سواء في النادي العربي أو نادي النجمة، وبحكم علاقتي برئيسي الناديين ندعمهم ماديا ومعنويا للنهوض بألعاب الناديين، والرياضة عنوان أساسي لأي محافظة، وبالنسبة لنا في عنيزة أتمنى أن نقتدي بناديي التعاون والرائد والموجودين في دوري جميل ويجدان الدعم من رجل الأعمال في بريدة.• هل من كلمة أخيرة؟.أجزل شكري وتقديري لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم لدعمه وتشجيعه الدائم لكل ما يخدم الوطن وأبناء منطقة القصيم في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، كما أقدم شكري لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود نائب أمير القصيم على كل ما يبذله من جهود كبيرة لخدمة المنطقة.

شبكةعيونالإخبارية

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