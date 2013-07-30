د. محمود غلاب: أول ما يتعلمه الإنسان تعديل أفعاله بناء على نقد الذات

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب، أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة أن النقد يتم تعليمه، واكتسابه فنقد الإنسان لنفسه ولغيره يتعلمه منذ الطفولة، فالطفل بمجد أن يبدأ فى لمس وفهم ما حوله من تعبيرات وإيماءات ممن يحيطون به، ومن يقومون على تربيته أو على أصدقاء عائلته ومعارفهم ومن يراهم باستمرار، يبدأ فى تعلم توجيه النقد لنفسه وللآخرين.

يبدأ الطفل منذ البدايات فى التعامل مع نفسه، بحيث يرى نفسه ويرى أفعاله وعلى أساسه يتخير ما يفعل وما لا يفعل، ومن هنا تأتى ملكة النقد للذات، بأن يختار طريقته وأسلوبه وأفعاله وأحكامه حتى وإن كانت أفعالا بسيطة، مثل كيف يقول هذه الجملة حتى وإن كان يتعلم النطق حديثا.

والطفل بعد نقده لنفسه ويضبط كل سلوكياته بناء على نقد الناس لها، ويوجهها فى الطريق الذى يجعله ينال أقل كمية من التعديلات أو الانتقادات أو التعليقات حتى بالإيماءة أو النظرة ممن حوله، وبالتالى يتعلم الطفل نقد أفعال الغير من خلال تعلم معنى النقد بشكل غير مباشر من خلال استعماله إشارات الوجه كنوع من رفض فعل للآخر، أو امتعاض بسبب فعل ما صدر عن الأب أو الأم.

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