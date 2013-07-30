في الأبطح.. مشوار الساعة يتمــدد إلى 120 دقيـقة

اختناقات مرورية وعمالة سائبة تدعي إجادة كل صنعة

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

في ليالي هذا الشهر الفضيل وبعد صلاة التراويح من كل ليلة تصبح الحركة في شارع الأبطح بطيئة بسبب الاختناقات المرورية، حيث إن العمالة الوافدة التي تدعي أنها تجيد «السبع صنائع» تتوقف على جنبات الشارع وما إن يقف أحد المواطنين بسيارته حتى يتقاطرون عليه وكل واحد منهم يعرض خدماته ويدعي أنه سباك وكهربائي رغم أنهم لا يجيدون أي مهنة.جهود أمنيةأوضح المقدم محمد الحسين المتحدث الإعلامي للجوازات بمكة المكرمة قائلا: إن الجهود الأمنية في ملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة مستمرة ودائمة ولا تتوقف على موسم بحد ذاته، مشيرا إلى أن إدارة الجوازات تسير حملات ميدانية لملاحقة المخالفين في الميادين والشوارع، مطالبا المواطنين بعدم تشغيل تلك العمالة المخالفة، ما يؤمن لهم بيئة عمل تزيد من تنامي هذه الظاهرة.