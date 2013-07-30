لجان ميدانية لمراقبة محال المواد الغذائية

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة خطة محكمة للأعمال الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية ومتابعة استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة.وأوضح الدكتور محمد هاشم الفوتاوي مدير عام صحة البيئة أنه تم تشكيل العديد من الفرق الميدانية للمرور على المحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة والعاملين بها ووضع خطة محدده للرقابة لضمان سلامة المعروضات وسلامة العاملين والتأكد من حصولهم على الشهادات الصحية حيث يبلغ عدد المحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامه حوالي 35 ألف محل تشمل المطاعم والمطابخ والبقالات ومراكز التسويق وصوالين الحلاقة والكفتيريات ومحلات بيع الخضروات والفواكه وغيرها، وذلك عدا المحلات الموسميه ومباسط الكبده والبليله والسوبيا والبسطات الرمضانيه المختلفه.وقال الفوتاوي أن الإدارة العامة لصحة البيئة أيضا شكلت العديد من فرق مكافحة الباعة الجائلين للحد من انتشار هذه الظاهرة نظرا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر العام، بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان المشتركة لمتابعة الأنشطة المختلفة مثل محطات المياه ومصانع الثلج ولجنة عينات الأغذية ولجنة المزارع ولجنة مراقبة السعودة ولجنة مكافحة بائعي الأدوية والأعشاب واللجنه التنفيذيه بحلقة الكعكيه وحلقة جرول وغيرها من اللجان والفرق، والتي تعمل جميعها على مدار الساعة خلال هذه الأيام وذلك لتهيئة كافة الأوضاع للزوار والمعتمرين الذين يتوافدون بكثرة خلال هذه الفترة. يشار إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط أدوية محظور تداولها.