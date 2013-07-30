لا إطلاق نار على بوابة كتيبة الحرس الوطني بالقصيم

خالد العدل (بريدة)

لم يجد المحققون أثرا لوجود أي إطلاق نار على بوابة كتيبة تابعة للحرس الوطني في المليداء غرب مدينة بريدة بمنطقة القصيم.وقال مصدر مطلع لـ «عكاظ»، «ورد قبيل فجر أمس بلاغ من خفير البوابة بحدوث إطلاق نار نحوه، فانتقل فريق الأدلة الجنائية ومحققو مركز الشرطة إلى الموقع، وتم التحفظ على مسرح البلاغ البوابة ومحيطها، وبعد أن تم اتخاذ كافة الإجراءات المعتادة لم يتم العثور على أي آثار لإطلاق نار من أي سلاح، حيث لم يوجد عيار ناري أو فوارغ أو موقع تعرض لإصابة، كما تم استدعاء شهود قريبين من الموقع في حالة عمل لحظة البلاغ وأفادوا أنهم لم يسمعوا أي صوت لإطلاق نار».وقال المصدر إن الأجهزة المعنية أخذت كامل الوقت للتحقيق والبحث ولم تجد لذلك أثرا.وكانت الأجهزة الأمنية طوقت مدخل كتيبة تابعة للحرس الوطني على طريق المطار في المليداء غرب بريدة، وهو ما أثار لغطا حول إمكانية حدوث عمل جنائي أو تخريبي، وتكشف لاحقا أنه لم يكن هناك أي شيء من ذلك، وقد يكون الخفير توهم حسب نتائج التحقيق في الموقع.وعلمت «عكاظ» أن العمل الأمني شمل مواقع مجاورة للكتيبة، وكل من كان على رأس العمل لحظتها دون الوصول إلى تأكيد الحادثة.هذا وقد زارت «عكاظ» مع بداية دوام يوم أمس الاثنين الموقع والتقطت صورة للبوابة، وكان الوضع هادئا جدا ولا يوحي بوجود أي عمل غير معتاد.